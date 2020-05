豪州の雇用者数、４月は過去最悪の59万4300人減－失業率6.2％に上昇

オーストラリアの雇用者数は4月に過去最大の減少となった。新型コロナウイルスの感染拡大を食い止めるための政府の制限措置を受け、多くの産業が休業を余儀なくされた。

豪統計局が14日発表した4月の雇用者数は前月比59万4300人減。市場予想は57万5000人減だった。失業率は6.2%に上昇したが、エコノミストの予想中央値(8.2%)は大きく下回った。労働参加率は63.5%と、前月の66%から低下した。

不完全雇用率は4.9ポイント上昇し、これまでで最も高い13.7%となった。豪ドルは前日の水準から下落しており、シドニー時間午後0時25分(日本時間午前11時25分)現在は1豪ドル=0.6429米ドル。

原題: Australian Employment Slumps by Record on Virus Shutdowns (1)、Australia Employment Falls 594,300 in Worst Drop on Record