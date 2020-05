Photographer: Doug Mills/The New York Times Photographer: Doug Mills/The New York Times

トランプ米大統領は13日、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長について、良い仕事をしているが、マイナス金利については意見が合わないと語った。

トランプ大統領はホワイトハウスでの会見で、パウエル議長が過去数カ月は良い仕事をしてきたとした上で、最も目覚ましく良くなったプレーヤーだと指摘。その一方で「一つの点で彼とは現時点で意見が異なる。それはマイナス金利だ。私はマイナス金利の信奉者だ」と述べた。

トランプ氏は「学校が休校したままではわが国の活動が戻るとは思えない。新型コロナウイルスは若者への影響はほとんどない」とした上で、「絶対に学校は再開すべきだ」と主張した。

原題:Trump: Powell Is Doing Good Job But Disagree on Negative Rates、Trump Says Schools Should Absolutely Be Opened