５月13日の海外株式･債券･為替･商品市場

◎米国市況:株続落、パウエル議長発言と米中関係の緊張が重し

13日の米株式相場は続落。米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が新型コロナウイルスによる米経済への長期的な打撃を 警告したほか、米中関係の緊張が売り材料となった。米国債とドルは続伸。

米国株は続落、FRB議長がコロナの打撃長期化を警告

米国債は続伸、10年債利回り0.65%

ドル続伸、FRB議長発言に反応-円は小幅高

NY原油は反落、需要と景気の回復見通し悪化

NY金は続伸、FRB議長発言受け景気懸念強まる

著名ヘッジファンド運用者のスタン・ドラッケンミラー氏は、株式相場の水準は高過ぎると 指摘。著名投資家デービッド・テッパー氏も、現在の相場は1999年のバブルを除いて最も過大評価されていると述べた。

S&P500種は前日比1.8%安の2820.00。ダウ工業株30種平均は516.81ドル(2.2%)安の23247.97ドル。ナスダック総合指数は1.6%低下。ニューヨーク時間午後4時59分現在、米10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の0.65%。

ウェルズ・ファーゴ・インベストメント・インスティチュートのシニアグローバル市場ストラテジスト、サミーア・サマナ氏は「景気回復は市場が現在想定しているよりも遅く、まだら模様になるという前日からのテーマが続いた」と指摘。現在の水準で利益を確定するのは理にかなっていると述べた。

為替市場ではドル指数が株安を背景に続伸。パウエルFRB議長は新型コロナの経済的リスクについて警鐘を鳴らした一方、金融当局が近くマイナス金利を導入するとの見方は 一蹴した。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%上昇。ドルは対円では0.1%安の1ドル=107円03銭。

ニューヨーク原油先物相場は反落。米政府の統計で原油在庫の減少が示されたものの、市場では需要と景気の回復見通し悪化がより材料視された。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物6月限は49セント(1.9%)安の1バレル25.29ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント7月限は79セント下げて29.19ドル。

ニューヨーク金先物相場は続伸。ここ1週間で最大の値上がりとなった。パウエルFRB議長の発言を受け、新型コロナ感染拡大が経済に深刻な打撃を与えるとの懸念が強まった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は0.6%高の1オンス=1716.40ドルで終了。7日以来の大幅な上昇率となった。

◎欧州市況:株下落、感染第2波を警戒-英債利回りは過去最低

13日の欧州株は下落。ロックダウンの緩和が早過ぎると新型コロナウイルス感染拡大の第2波が起こるとの警戒感が強いほか、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が下振れリスクは大きいとの見解を示したことが売り材料となった。

ストックス欧州600指数は1.9%下落。旅行や自動車、銀行などシクリカル銘柄を中心に売られた。新型コロナのパンデミック(世界的流行)の悪影響は企業決算からもより明らかになりつつある。オランダの銀行ABNアムロは決算内容が嫌気され下落した。

欧州債はイタリア債が上昇。10年債利回りは約3週間ぶりの大幅な下げとなった。同国で実施された計90億ユーロ相当の入札では好調な需要が示された。ドイツ債は上げ幅を削った。30年債入札の応札倍率は2012年以来の高水準だった。

イタリア債とドイツ債のイールドスプレッドは8ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)縮小して232bp。イタリア債入札の応札倍率は7年、15年、20年債では上昇したが3年債では低下した。

ドイツ債はイタリア債の上乗せ利回りが縮小し、上げ幅を削った。

英国債は2年債利回りがマイナス0.046%と過去最低をつけた。同国の経済成長は1-3月(第1四半期)に縮小し、リセッション(景気後退)入りの可能性が示された。

ドイツ10年債利回りは2bp下げてマイナス0.53%。フランス10年債利回りは3bp下げてマイナス0.05%、イタリア10年債利回りは10bp下げて1.79%。

