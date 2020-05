米国株続落、パウエル議長発言と米中関係の緊張が重し

Photographer: Michael Nagle/Bloomberg Photographer: Michael Nagle/Bloomberg

13日の米株式相場は続落。米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が新型コロナウイルスによる米経済への長期的な打撃を 警告したほか、米中関係の緊張が売り材料となった。米国債とドルは続伸。

米国株は続落、FRB議長がコロナの打撃長期化を警告

米国債は続伸、10年債利回り0.65%

ドル続伸、FRB議長発言に反応-円は小幅高

NY原油は反落、需要と景気の回復見通し悪化

NY金は続伸、FRB議長発言受け景気懸念強まる

S&P500種株価指数は3週間ぶり安値に下落。政府の追加対応がなければ経済的打撃が長期化する恐れがあるとパウエル議長が述べた後、ここ1カ月での下値支持水準だった2800を割り込む場面があった。米連邦退職貯蓄投資理事会が国際ファンドのベンチマークを中国株を含む指数に切り替えるのを 先送りし、米中摩擦への警戒が高まったことも売りを誘った。航空株は大幅安。航空需要は少なくとも2025年までパンデミック前の予想を下回るとの業界団体 予測が材料視された。

著名ヘッジファンド運用者のスタン・ドラッケンミラー氏は、株式相場の水準は高過ぎると 指摘。著名投資家デービッド・テッパー氏も、現在の相場は1999年のバブルを除いて最も過大評価されていると述べた。

S&P500種は前日比1.8%安の2820.00。ダウ工業株30種平均は516.81ドル(2.2%)安の23247.97ドル。ナスダック総合指数は1.6%低下。ニューヨーク時間午後4時59分現在、米10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の0.65%。

ウェルズ・ファーゴ・インベストメント・インスティチュートのシニアグローバル市場ストラテジスト、サミーア・サマナ氏は「景気回復は市場が現在想定しているよりも遅く、まだら模様になるという前日からのテーマが続いた」と指摘。現在の水準で利益を確定するのは理にかなっていると述べた。

為替市場ではドル指数が株安を背景に続伸。パウエルFRB議長は新型コロナの経済的リスクについて警鐘を鳴らした一方、金融当局が近くマイナス金利を導入するとの見方は 一蹴した。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%上昇。ドルは対円では0.1%安の1ドル=107円03銭。

ニューヨーク原油先物相場は反落。米政府の統計で原油在庫の減少が示されたものの、市場では需要と景気の回復見通し悪化がより材料視された。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物6月限は49セント(1.9%)安の1バレル25.29ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント7月限は79セント下げて29.19ドル。

ニューヨーク金先物相場は続伸。ここ1週間で最大の値上がりとなった。パウエルFRB議長の発言を受け、新型コロナ感染拡大が経済に深刻な打撃を与えるとの懸念が強まった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は0.6%高の1オンス=1716.40ドルで終了。7日以来の大幅な上昇率となった。

