ＥＣＢ、必要に応じ政策を調整する用意－チーフエコノミスト

欧州中央銀行(ECB)チーフエコノミストのレーン理事は、必要に応じて政策を調整する用意がECBにはあると述べた。

レーン理事はオンラインによるディスカッションで、「ECBの決定は常にその時点での決定で、いつでも新たな決定を下すことが可能だ」と主張。「危機から学んだ教訓の一つは、速やかに行動することの重要性だ。措置が足りないことのリスクは挽回が難しいが、過剰だった場合の修復ははるかに容易だ」と語った。

欧州連合(EU)が共同で「コロナ債」を発行する案については、「EUが共同で資金を調達する力は非常に強いと認識することは極めて重要だ」と述べ、欧州経済にとって「総計すれば安く資金を確保できる方法だろう」と話した。

ECBが実施する全ての措置は物価安定を成し遂げることが目的だと説明した上で、ドイツ連邦憲法裁判所がECBの量的緩和(QE)に関して下した判断について、QEを巡ってはすでにEU司法裁判所が審理し、責務の範囲内と判断したと指摘した。

