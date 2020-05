英政府統計局(ONS)が13日発表した1-3月(第1四半期)国内総生産(GDP)は前期比2%、前年同期比1.6%それぞれ減少した。ブルームバーグが調査したエコノミストの予想は前期比2.6%減、前年同期比2.2%減だった。

3月の単月のGDPが前月比5.8%減(予想7.9%減)と大きく落ち込んだことが響いた。

原題: U.K. Economy Shrank 5.8% in March as Lockdown Hit、*U.K. ECONOMY SHRANK 5.8% IN MARCH M/M; EST. -7.9%(抜粋)