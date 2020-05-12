債券は上昇か、米長期金利低下で買い先行－日銀買い入れオペも支え

債券相場は上昇が予想されている。前日の米国債市場で長期金利が低下した流れを引き継ぎ、買いが先行する見通し。日本銀行がこの日に実施する国債買い入れオペも相場の支えになるとの見方が出ている。

長期国債先物（６月物） 152円20銭台後半～152円40銭台半ば（前日152円31銭） 新発10年物国債（358回債）利回り マイナス0.02％～マイナス0.005％程度か （前日マイナス0.01％）

先物夜間取引で６月物は一時152円22銭まで下落したが、その後は米長期金利の低下に連れて上昇に転じた。結局は152円33銭と前日の日中取引終値比２銭高で引けた。

市場関係者の見方

東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジスト

好調な10年債入札を受けた前日の好地合いに加え、株安・長期金利の低下など米国市場も円債相場にフォロー

第２次補正予算への懸念後退もあり、きょうの債券相場は堅調とみる

日銀の国債買い入れもサポートになるだろう

先物中心限月の予想レンジは152円26銭～152円45銭

日銀買いオペ

対象は残存期間１年超３年以下、３年超５年以下、10年超25年以下。前回の通知額はそれぞれ3400億円、3500億円、1200億円

備考：過去の日銀オペの結果一覧

海外市場の流れ