【米国市況】株下落、拙速な経済再開にファウチ氏警鐘－原油反発

12日の米株式相場は下落。経済活動の拙速な再開を米政権の感染症対策の責任者が警告したことや、複数の地区連銀総裁の悲観的な経済見通しが重しとなった。米国債は買われた。

米国株は下落、感染症対策の責任者が警告

米国債は上昇、10年債利回り0.67%

ドル指数と円上昇、米中対立激化への懸念など

NY原油は大幅反発、米原油生産予測の下方修正に反応

NY金は反発、コロナ不況深刻化への懸念で逃避需要

S&P500種株価指数は前日比2.1%安の2870.12。ダウ工業株30種平均は457.21ドル(1.9%)安の23764.78ドル。ナスダック総合指数は2.1%低下した。米国債は上昇。ニューヨーク時間午後5時現在、10年債利回りが4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し、0.67%。

米国立アレルギー感染症研究所(NIAID)のアンソニー・ ファウチ所長は、経済活動の時期尚早な再開は新型コロナウイルスの爆発的な感染拡大を再び起こしかねないと警告した。S&P500種はこの発言を受けて下げ幅を拡大した。

セントルイス連銀の ブラード総裁は、大規模な企業破綻が起きるリスクを警告。ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は、新型コロナ流行からの回復は緩やかで弱いものになるとの見通しを示した。

この日発表された4月の米消費者物価指数(CPI)は、変動の大きい食品とエネルギーを除く コア指数が過去最大の低下となった。

為替市場ではドル指数が小幅に上昇。円も買われた。新型コロナのパンデミック(世界的大流行)の責任を中国に取らせようとする米議会の動きが懸念されたほか、短期金融市場でフェデラルファンド(FF)金利先物が将来のマイナス金利導入を引き続き織り込む動きを見せたことが材料。

ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.1%上昇。一時は0.3%低下していた。ドルは円に対して0.5%安の1ドル=107円14銭。対ユーロでは0.4%安の1ユーロ=1.0848ドル。

ニューヨーク原油先物相場は大幅反発。米エネルギー情報局(EIA)が2020年と21年の原油生産見通しを 下方修正したことで上げが加速した。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物6月限は1.64ドル(6.8%)高の1バレル=25.78ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント7月限は35セント高の29.98ドル。

ニューヨーク金先物相場は反発。新型コロナの経済への影響が深刻化する恐れがあると米地区連銀総裁らが 警告し、逃避需要が高まった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は0.5%高の1オンス=1706.80ドルで終了。

