新型コロナウイルス流行の影響でレバレッジドローンの格下げが続く中、ローン担保証券(CLO)の少なくとも半分が担保基準を満たさない公算が大きいと、ノムラが指摘した。

4月には既に、格付けCCCのローン増加によってCLOの15%が担保の基準を満たさなくなっていたと、ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルのアナリスト、ポール・ニコデム氏やオリーブ・ビアン氏らが7日のリポートで指摘した。

担保基準を満たしているかは、CLOに含まれるローンの価値と、発行されるCLOの価値を比較して判定される。一定の水準を下回ると、エクイティー部分の保有者や一部の債券保有者への現金支払いが停止されることもある。

ノムラによると、ローン格下げの最大の要因は依然として新型コロナによるリスクだという。

原題:Nomura Sees at Least Half of All CLOs Flunking a Collateral Test(抜粋)