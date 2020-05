オーストリアのクルツ首相は、イタリアの債務負担の大きさを考えれば、欧州連合(EU)から支援を得ることが唯一のチャンスになるとの見解を示した。

クルツ首相はブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、「EUとオーストリアのような国々の助けがなければ、この状況に対処できないだろう。しかし、共同債のアイデアが正しい答えとは思わない」と語った。

イタリアやフランス、スペインが、新型コロナウイルス対策の財源として「コロナ債」と呼ばれる共同債発行を強く求めているのに対し、ドイツやオランダ、オーストリアは反対している。

感染拡大以前から既にリセッション(景気後退)に向かっていたイタリアは、今年の国内総生産(GDP)成長率がマイナス9.5%になるとEUの欧州委員会は予測。同国の債務はGDP比160%近い水準に膨らむ見通しだ。

原題:EU Is Italy’s Only Hope to Manage Its Debt, Austria’s Kurz Says(抜粋)