香港の林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官は12日、中国本土との入境制限緩和を検討すべき時だとの認識を示した。

林鄭長官は記者会見で、中国本土とマカオ、台湾との往来をさらに認める余地があるかどうかについて香港政府は検討することが可能だと説明。

法律の専門家や会計士、イノベーションやテクノロジーに関連する人材、医療関係者などより多くの専門職に政府が特例を認める可能性があるとも話した。検討時期についての詳細には触れなかった。

原題:H.K.’s Lam: It’s Time to Look Into Easing Entry Curbs With China(抜粋)