トランプ大統領、米連邦退職基金の中国株投資引き揚げ指示か－ＦＯＸ

トランプ米大統領が、連邦退職基金が中国株式に投じる約45億ドル(約4830億円)の資金引き揚げを指示し、投資先として中国株との関係を絶つ方向に動いているとFOXビジネスが 伝えた。

報道されたような大統領の決定は、米中関係を巡るリスクに報復的なポートフォリオの流出が新たに加わる可能性を意味する。

中国側がどのように反応するかについては、オーストラリアの状況が参考になるだろう。同国政府が新型コロナウイルスの発生源について独立調査を求めたのに対し、中国当局は豪州の食肉処理場からの輸入制限に動き、豪州産大麦に関税を課す可能性も報じられた。

中国株の代表的指標であるCSI300指数の過去1年の上昇率は6.2%で、S&P500種株価指数の1.7%を上回る。エコノミストの予測では、米経済は今年4.5%のマイナス成長が見込まれるのに対し、中国経済は1.8%のプラス成長を維持する見通しだ。

