中国、豪州の食肉処理場４カ所からの輸入を停止－12日実施

中国は12日からオーストラリアの食肉処理場4カ所からの輸入を停止する。中国税関当局がウェブサイト掲載した声明で明らかにした。輸入停止の理由には触れていない。

豪放送局ABCは先に、中国が豪州の食肉処理場4カ所からの輸入を禁止したと情報源を示さずに報じていた。

ABCによれば、中国による輸入が停止されたのはクイーンズランド州のキルコイ・パストラル、JBS所有のビーフ・シティー、ディンモアおよびニューサウスウェールズ州のノーザン・コーポラティブ・ミートからの食肉。

アナリストの1人はABCに対し、豪州の対中牛肉輸出の約35%をこの4カ所の食肉処理場が占めると語ったという。ABCは貿易相にコメントを求めるため接触したとしている。

