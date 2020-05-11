ＮＹ原油先物、アジア時間に反発－追加減産で貯蔵施設への圧力緩和

ニューヨーク原油先物相場はアジア時間12日朝方の取引で約２％反発。サウジアラビアなどが発表した 追加減産により、在庫が積み上がっている貯蔵施設への圧力が一部緩和するとの見方が背景。

ウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物６月限はシドニー時間午前８時25分（日本時間同７時25分）現在、51セント高の１バレル＝24.65ドル。11日のニューヨーク時間帯の通常取引では、60セント（2.4％）安の24.14ドルで取引を終えていた。

サウジは石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非ＯＰＥＣ主要産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」で最近合意した減産分に加え、自発的かつ一方的に日量100万バレルの追加減産を実施すると発表した。

ライスタッド・エナジーのアナリスト、パオラ・ロドリゲス・マシウ氏は追加減産について、市場のリバランスには不十分だが、少なくとも貯蔵インフラへの圧力軽減にはなるだろうと指摘。「需要が予想通り増加し、新たなロックダウン措置が取られなければ、世界的な貯蔵タンクの限界超えは避けられるだろう」と述べた。

原題：

Oil Rebounds as Deeper Output Cuts Seen Easing Storage Pressure（抜粋）