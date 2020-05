トランプ米大統領は11日、中国との貿易協議再開に関する質問に対し、「私はそれには関心がない」と語った。

トランプ大統領は「彼らが調印した合意を果たしているか見てみよう。中国は何年も何年も米国をうまく利用し続けてきた」と発言。さらに新型コロナウイルス感染症(COVID19)の流行拡大を巡る中国への不満をあらためて表明した。

原題:Trump Says He’s Not Interested in Reopening China Trade Talks(抜粋)