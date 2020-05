サウジアラビアのジャドアーン財務相は、同国政府が歳出削減に加え、付加価値税率を3倍の15%に引き上げることを計画していると明らかにした。国営サウジ通信(SPA)が伝えた。

SPAによると、同財務相は「新型コロナウイルス感染症(COVID19)を巡る厳しい状況が、政府の歳入を減少させ、中長期的にマクロ経済と国家財政に悪影響を与えずに対処することが困難な水準まで財政は圧迫している」と述べ、「そのためさらなる歳出削減を達成し、石油以外の収入の安定を支える措置も必要だ」と説明した。

原題:Saudi Arabia to Cut Govt Spending; Plans to Triple VAT to 15%(抜粋)