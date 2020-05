世界の自動車産業、銀行融資1000億ドル確保へ－コロナ禍で販売急減

新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)で自動車販売が打撃を受ける状況下で、世界の自動車メーカーとサプライヤーは少なくとも1000億ドル(約10兆7000億円)の銀行融資を確保する方向にある。

こうした動きの最新事例は マツダで、同社は日本国内3メガ銀行などに対し、計3000億円規模の融資を要請したことが明らかになったと 日本経済新聞が10日報じた。マツダの広報担当者は、情報源は同社ではなくコメントできないと話した。

IHSマークイットの予測によれば、新型コロナの流行で世界の自動車販売は今年22%減少するペースにある。こうした中、世界のほとんどの主要自動車メーカーが3月前半以来、既存の融資枠からの引き出しや新規融資の形で銀行融資を利用している。こうした動きは世界的な資金調達ラッシュの一部で、売上高の急減や施設閉鎖などに直面した多くの産業で各社がバランスシートの強化を急いでいる。

以下は自動車業界の主な資金調達の概要。

会社名 資金調達 ゼネラル・モーターズ 160億ドルの引き出し。 36億ドルの融資。 20億ドルの融資* フォード・モーター 154億ドルの引き出し ダイムラー 120億ユーロの融資 フィアット・クライスラー・オートモービルズ(FCA) 62億5000万ユーロの引き出し。35億ユーロの融資 ルノー 50億ユーロの仏政府保証付き融資 ロバート・ボッシュ 30億ユーロの融資。5億ユーロの債務証書* プジョー(PSA) 30億ユーロの新規融資 トヨタ 1兆円の融資枠* 日産 5000億円の融資* マツダ 3000億円の融資* 三菱自動車 3000億円の融資*

注:*印は準備中を示す

原題:

Auto Industry to Raise $100 Billion From Banks for Virus Relief(抜粋)