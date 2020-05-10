債券は下落か、米長期金利上昇で売り先行－日銀買いオペ通知額に注目

債券相場は上昇が予想されている。前週末の米国市場で雇用が大幅に悪化したにもかかわらず、株価が続伸し、長期金利が上昇した流れを引き継ぎ、売りが先行する見通し。市場では日本銀行がこの日に予定している国債買い入れオペの通知額が注目されている。

長期国債先物（６月物） 152円10銭台半ば～152円30銭付近か（前週末152円37銭） 新発10年物国債（358回債）利回り ゼロ％～プラス0.015％程度か

（前週末マイナス0.005％）

先物夜間取引で６月物は米長期金利の上昇を受けて水準を切り下げ、結局は前週末の日中取引終値比10銭安の152円27銭で引けた。

市場関係者の見方

東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジスト

米国では株高、長期金利上昇と他市場は逆風。きょうの債券相場は外部環境の悪化を素直に映して下落と予想

日銀の国債買い入れでは残存期間３年超５年以下の通知額に注目。前回の3000億円から3400億円に増えればニュートラルだろう

先物中心限月の予想レンジは152円15銭～152円31銭

日銀買いオペ

対象は残存期間１年超３年以下、３年超５年以下、25年超。前回の通知額はそれぞれ3400億円、3000億円、300億円

備考：日銀：国債買い切りオペ一覧 （表）

海外市場の流れ