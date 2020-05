トランプ米大統領は8日、世界保健機関(WHO)について「何の罰も受けないできた」ことは「信じ難い。彼らは中国のパイプオルガンだ」と述べた。



同大統領はFOXニュースとのインタビューで、WHOが「中国の操り人形のようだ」と発言。WHOに関して近く発表を行うことを明らかにした。

原題:

Trump: WHO Is ‘Like a Puppet for China,’ Announcement Coming(抜粋)