中国の劉鶴副首相は北京時間8日、ライトハイザー米通商代表部(USTR)代表およびムニューシン米財務長官と電話協議を行い、第1段階の貿易合意の実行に米中双方が取り組むことで合意した。中国国営の新華社通信が伝えた。

新華社によれば、両国は第1段階の合意実行に向け好ましい環境づくりを行うと表明。経済と公衆衛生に関する協力強化でも一致した。

原題: China, U.S. Trade Teams Agree to Work to Implement Trade Deal、China, U.S. Negotiators Vow Efforts to Implement Phase-1 Deal(抜粋)