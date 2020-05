日産自動車は米国にある工場の大半で稼働停止期間を延長する。

同社は新型コロナウイルス感染症(COVID19)を巡る状況や現在の市場での需要、さらにサプライヤーの対応能力を見極めた上で再開日を決定すると説明した。

原題:Nissan Extending Production Downtime at Most U.S. Plants(抜粋)