中国自動車工業協会(CAAM)は7日、4月のディーラー向け自動車販売台数が前年同月比0.9%増の200万台となったようだとの暫定集計を発表した。

11日に公表される最終データでも前年水準を上回れば、2018年6月以来の前年同月比での増加となる。ただ1-4月の販売台数は前年同期比32.1%減の567万台となったもよう。

原題: China Car Sales Rebound in April, First Monthly Gain Since 2018、China April Vehicle Wholesales May Rise 39.8% M/m: CAAM(抜粋)