ＩＮＣＪ、マレーシアのイードットコの持ち分売却を検討－関係者

産業革新投資機構(JIC)傘下の INCJ(旧産業革新機構)は通信インフラシェアリング事業を展開するマレーシアの イードットコ・グループの持ち分売却を検討している。事情に詳しい複数の関係者が明らかにしたもので、少なくとも5億ドル(約530億円)での売却を見込んでいる。

情報の非公開を理由に匿名で語った関係者によると、INCJは持ち分売却の可能性に備えてアドバイザーと契約した。イードットコのウェブサイトに掲載されている 資料によると、INCJは2017年にイードットコの親会社 アシアタ・グループから持ち分を4億ドルで取得した。

協議はまだ初期段階にあり、INCJはこの計画を進めないことを決める可能性もあるという。INCJ、イードットコ、アシアタの担当者はいずれもコメントを控えた。

イードットコの ウェブサイトによると、同社はマレーシア、スリランカ、バングラデシュ、カンボジア、パキスタン、ミャンマーに3万1500本余りのタワーを保有する。

原題:

Japanese PE Firm Said to Weigh Selling Stake in Axiata Tower Arm(抜粋)