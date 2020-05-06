債券は下落か、米長期金利上昇で売り先行－日銀買いオペが下支え

債券相場は下落が予想されている。米財務省が国債発行額を大幅に引き上げたことなどを背景に米国債市場で長期金利の上昇が続いた流れを引き継ぎ、売りが先行する見通し。一方、日本銀行がこの日に予定している国債買い入れオペが相場を下支えするとの見方が出ている。

長期国債先物（６月物） 152円20銭台前半～152円50銭付近か（前営業日152円61銭） 新発10年物国債（358回債）利回り マイナス0.02％～ゼロ％程度か

（前営業日マイナス0.03％）

先物夜間取引で６月物は軟調な推移となり、結局は１日の日中取引終値比12銭安の152円49銭で引けた。

市場関係者の見方

東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジスト

米長期金利上昇は国債増発と20年債発行が背景

きょうの円債市場は連休明けに加え、週末まで２営業日との日程から参加者が乏しそう。相場は下落と予想する

日銀の国債買い入れはサポートだが、利回り曲線のフラット（平たん）化は見込みにくい

先物中心限月の予想レンジは152円21銭～152円50銭

日銀買いオペ

海外市場の流れ