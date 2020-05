米供給管理協会(ISM)が発表した4月の非製造業総合景況指数は41.8と、前月の52.5から低下した。ブルームバーグがまとめた市場予想の中央値は38だった。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題:Demand, Jobs in U.S. Service Industries Collapsed in April(抜粋)