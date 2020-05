3月の米貿易赤字は444億ドルと、前月の398億ドル(速報値399億ドル)から拡大。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は442億ドルだった。

原題:U.S. Trade Deficit Widened in March With Record Drop in Exports(抜粋)