日産自動車は5月28日に発表予定の中期経営計画で、欧州から撤退し、日本と米国、中国に焦点を絞る方針を明らかにする。 ロイター通信が事情に詳しい匿名の関係者の話として報じた。

新たな3カ年計画は、日米中の市場で製品や技術に投資できるようリソースの解放を目指す。ディーラーとの関係を修復し、ラインナップも刷新する。アシュワニ・グプタ最高執行責任者(COO)が中心となって計画を指揮するという。

ロイターによると、日産、三菱自動車はいずれもコメントを避けた。ルノーにもコメントを求めたが返答はまだ得られていない。

