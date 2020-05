【新型コロナ】米死者は最大10万人も－トランプ氏が再び中国批判

世界の新型コロナウイルス感染者数は350万人を上回り、死者数は24万7000人を超えた。

トランプ米大統領はワシントンのリンカーン記念堂で3日開かれた対話集会で、新型コロナの米国での死者の見通しについて「7万5000か8万、10万人の間のどこかだろう」と述べた。4月初めに死者が6万人に届かないよう期待すると語っていた大統領は予測を上方修正した形だ。国内死者数は現時点で6万7000人を上回っている。

トランプ大統領、米コロナ死者は最大10万人も-失業者追加支援も約束

ポンペオ米国務長官は3日、ABCの報道番組「ジス・ウィーク」で新型コロナの発生源について中国湖北省武漢市の研究所であることを示す「膨大な証拠」があると指摘した。だが、その主張の裏付けは示さなかった。中国側が意図的にウイルスを流出させたかどうかは明言を避けた。

トランプ氏も3日夜のFOXニュースとのインタビューで中国に言及。「彼らは非常におぞましいミスをしたと思う。隠そうとした」と述べ、これを裏付ける情報が近く示されると示唆した。対話集会では新型コロナで中国を罰する際に関税を使うのかとの質問には、関税が「究極の処罰」になる可能性があると答えた。

新型コロナの起源は武漢の研究所と米国務長官-トランプ氏も中国批判

ニューヨーク市のプロスペクトパークでマスクとバンダナを受け取る人々(5月3日)

米情報機関はトランプ氏が1月末に中国からの渡航を制限する前の8日間で2度、新型コロナについて大統領に説明していたとホワイトハウス高官が明らかにした。

同高官によると、トランプ氏にはまず1月23日に新型コロナが中国から広がりそうで、大半の人々は感染しても死に至らないと報告された。その5日後、新型コロナが拡大しているものの、死者は全て中国にとどまっているとの情報を大統領は受けたという。中国は主なデータの共有を控えていることもトランプ氏に伝えられていたと高官は話した。

中国の国家衛生健康委員会は4日、確認された新型コロナ感染症例が3日時点の累計で8万2880件になったと発表した。同日は3件増え、全てが国外からの入国者の感染例だった。

3日の無症状感染症例は新たに13件。この日に報告された死者はゼロで、本土の死者は計4633人で変わらず。

