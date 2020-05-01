【欧州市況】英国株と英国債が下落－欧州の大半は祝日で休場

１日の欧州株式市場では英国株が下落。米中貿易戦争への不安が再燃したほか、新型コロナウイルス感染拡大が企業決算に及ぼす影響を巡り懸念が高まった。欧州市場の大半はこの日、メーデーの祝日で休場だった

英ＦＴＳＥ100指数は2.3％安。４月は月間ベースで２年ぶりの大幅高だった。

トランプ氏、中国への懲罰に債務帳消しは不要－関税使う可能性

ＩＧグループ（ロンドン）のシニア市場アナリスト、ジョシュア・マホニー氏は「トランプ大統領によって世界の２大経済大国が再び対立する恐れが高まり、市場の地合いが悪化した」と述べ、「ここ数年の間に次から次へと危機が起きているような世界で再び貿易戦争など、今の市場は望んでいない」と語った。

英国債は反落。前日まで３日続伸していた。この日はイングランド銀行（英中央銀行）によるオペはなく、市場参加者は来週の英中銀会合で決定する金融政策に注目している。

英10年債利回りは３ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇して0.26％。英中銀は来週も毎回のオペで15億ポンドを供給する。英債務管理庁（ＤＭＯ）は来週の入札で、償還期限が３年、５年、８年および34年の国債を計117億5000万ポンド相当発行する。

原題：Gilts Fall Without Buyback Support, Euro-Area Bond Markets Shut（抜粋）

U.K. Stocks Fall on Trump, Earnings Worry as Most of Europe Shut（抜粋）