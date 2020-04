米労働省によると、1-3月(第1四半期)の雇用コスト指数(季節調整後)は前期比0.8%上昇。ブルームバーグがまとめた市場予想の中央値は0.6%上昇だった。前年同期比では2.8%上昇した。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題:

U.S. First Quarter Employment Cost Index Rose 0.8%; Est. Up 0.6%(抜粋)