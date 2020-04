ＥＣＢ、危機対応を強化－緊急融資の金利引き下げや新ファシリティー

欧州中央銀行(ECB)は、新型コロナウイルス危機への対応を強化した。市中銀行向け融資プログラムの金利を引き下げたほか、経済に流動性を注入する新たなファシリティーも打ち出した。

ECBは条件を付けない新たな長期リファイナンスオペである「パンデミック緊急長期リファイナンスオペ(PELTRO)」を発表。また従来からの条件付き長期リファイナンスオペ(TLTRO)の最低金利を中銀預金金利より50ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低い水準に引き下げることも決めた。

中銀預金金利と主要政策金利であるリファイナンスオペの最低応札金利はそれぞれマイナス0.5%とゼロ%に据え置き、「パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)」の規模は7500億ユーロ(約87兆円)で維持した。

PELTROの金利はリファイナンスオペの最低応札金利より25bp低くなる。

ECBは3月に既にTLTROの条件を緩め、その後に受け入れ担保の基準も緩和した。

