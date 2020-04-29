【外国株動意銘柄】マイクロソフト、ＦＢ、テスラ、ギリアド、ＶＷ

【外国株動意銘柄】マイクロソフト、ＦＢ、テスラ、ギリアド、ＶＷBloomberg News
主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。
- フォード、北米生産再開の時期は未定
- テスラ１－３月としては初の黒字､売上高予想上回る－株価一時9.6％高
- 中国のスマホ市場、通常水準近くに回復－クアルコムＣＥＯ
- フェイスブック１－３月売上高、予想上回る－広告需要旺盛
- ＡＮＺ銀行クﾞループ:１Ｈ純利益15.5億豪ドル
- マイクロソフト、１－３月売上高が増加－テレワークでクラウド需要増
- トランスオーシャン:１Ｑ調整後１株損失30セント、予想損失30セント
- ギリアドのレムデシビル緊急使用許可、ＦＤＡが29日にも発表－ＮＹＴ
- イーヘﾞイ:１Ｑ調整後１株継続利益77セント、市場予想73セント
- テスラ：１ＱＦＣＦ赤字8.95億ドル、市場予想損失6.044億ドル
- クリー:４Ｑ収入予想1.85億～2.15億ドル
- クアルコム:３Ｑ調整後１株利益予想60～80セント、市場予想77セント
- ギリアド、レムデシビルが主要評価項目達成－新型コロナ臨床試験
- ＧＥ、航空機エンジン設置は４月以降に45％減－業界の悪化を反映
- ホﾞーインクﾞ、人員と生産を大幅削減へ－新型コロナで市場縮小
- ノーフォーク･サザン:１Ｑ１株利益1.47ドル－前年同期2.51ドル
- マスターカード:１Ｑ純収入40億ドル、前年同期比+2.6%、市場予想39.8億ドル
- 中国銀行:１Ｑ純利益525.8億元、前年同期比+3.2%
- クﾞラクソ･スミスクライン:１Ｑ調整後１株利益0.377ポンド、市場予想0.311ポンド
- ヤム･ブランズ:１Ｑ調整後１株利益64セント、市場予想66セント
- ダイムラー、１～３月は売上高と利益が減少－新型コロナで販売減
- バークレイズ、貸倒引当金が過去10年で最大に－トレーディングは好調
- ノースロップ:通期調整後１株利益予想21.80～22.20ドル
- バレロ･エナシﾞー:通期設備投資予想21億ドル、従来予想25億ドル
- スポティファイ:通期収入予想76.5億～80.5億ユーロ
- ドイツ銀、今年の減収見込む－トレーディングの押し上げ効果縮小へ
- ＶＷ、「前例のない危機」と警告－１～３月営業利益81％減
- エアバス、１－３月に現金9250億円使う－業界の「最も深刻な危機」
- スタンダードチャータード、１－３月期に1020億円の貸倒引当金
- アストラゼネカ:１Ｑコア１株利益1.05ドル、市場予想93セント
- ＬＧ電子:１Ｑ純利益1.03兆ウォン
- 中国のＪＤドットコム、香港上場を申請－関係者
- サムスン電子、４－６月の減益を警告－新型コロナがスマホ需要直撃
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これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。