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【外国株動意銘柄】マイクロソフト、ＦＢ、テスラ、ギリアド、ＶＷ

Bloomberg News

主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。

  • フォード、北米生産再開の時期は未定
  • テスラ１－３月としては初の黒字､売上高予想上回る－株価一時9.6％高
  • 中国のスマホ市場、通常水準近くに回復－クアルコムＣＥＯ
  • フェイスブック１－３月売上高、予想上回る－広告需要旺盛
  • ＡＮＺ銀行クﾞループ:１Ｈ純利益15.5億豪ドル
  • マイクロソフト、１－３月売上高が増加－テレワークでクラウド需要増
  • トランスオーシャン:１Ｑ調整後１株損失30セント、予想損失30セント
  • ギリアドのレムデシビル緊急使用許可、ＦＤＡが29日にも発表－ＮＹＴ
  • イーヘﾞイ:１Ｑ調整後１株継続利益77セント、市場予想73セント
  • テスラ：１ＱＦＣＦ赤字8.95億ドル、市場予想損失6.044億ドル
  • クリー:４Ｑ収入予想1.85億～2.15億ドル
  • クアルコム:３Ｑ調整後１株利益予想60～80セント、市場予想77セント
  • ギリアド、レムデシビルが主要評価項目達成－新型コロナ臨床試験
  • ＧＥ、航空機エンジン設置は４月以降に45％減－業界の悪化を反映
  • ホﾞーインクﾞ、人員と生産を大幅削減へ－新型コロナで市場縮小
  • ノーフォーク･サザン:１Ｑ１株利益1.47ドル－前年同期2.51ドル
  • マスターカード:１Ｑ純収入40億ドル、前年同期比+2.6%、市場予想39.8億ドル
  • 中国銀行:１Ｑ純利益525.8億元、前年同期比+3.2%
  • クﾞラクソ･スミスクライン:１Ｑ調整後１株利益0.377ポンド、市場予想0.311ポンド
  • ヤム･ブランズ:１Ｑ調整後１株利益64セント、市場予想66セント
  • ダイムラー、１～３月は売上高と利益が減少－新型コロナで販売減
  • バークレイズ、貸倒引当金が過去10年で最大に－トレーディングは好調
  • ノースロップ:通期調整後１株利益予想21.80～22.20ドル
  • バレロ･エナシﾞー:通期設備投資予想21億ドル、従来予想25億ドル
  • スポティファイ:通期収入予想76.5億～80.5億ユーロ
  • ドイツ銀、今年の減収見込む－トレーディングの押し上げ効果縮小へ
  • ＶＷ、「前例のない危機」と警告－１～３月営業利益81％減
  • エアバス、１－３月に現金9250億円使う－業界の「最も深刻な危機」
  • スタンダードチャータード、１－３月期に1020億円の貸倒引当金
  • アストラゼネカ:１Ｑコア１株利益1.05ドル、市場予想93セント
  • ＬＧ電子:１Ｑ純利益1.03兆ウォン
  • 中国のＪＤドットコム、香港上場を申請－関係者
  • サムスン電子、４－６月の減益を警告－新型コロナがスマホ需要直撃

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