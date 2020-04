ノルウェーは今年6月から12月まで原油生産を減らすと発表した。減産幅は6月が日量25万バレル、7-12月(下期)が同13万4000バレルとなる。

ノルウェーは複数の油田で生産開始を2021年に先送りする。20年12月の同国産油量は 石油各社の当初の計画より日量30万バレル少なくなる。

ノルウェーのブルー石油・エネルギー相は、政府による減産決定は独立したものであり、最善の国益に沿って行われたとの声明を公表した。

