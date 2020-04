ＡＭＤ株、時間外で下落－弱い４－６月売上高見通しを嫌気

半導体メーカーの米 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)は28日、4-6月(第2四半期)について弱い売上高見通しを示した。在宅勤務を支えるためのコンピューターへの支出急増からより多くの恩恵を受けると予想していた一部の投資家を失望させた。

発表資料によると、4-6月の売上高見通しは約18億5000万ドル(約1970億円)。ブルームバーグがまとめたアナリスト予想平均は18億8000万ドルだった。AMD株は時間外取引で約4%下落した。

1-3月(第1四半期)の純利益は1億6200万ドル(1株当たり14セント)。売上高は前年同期比40%増の17億9000万ドル。一部項目を除いた1株利益は18セント。アナリスト予想は1株利益が18セント、売上高が17億8000万ドルだった。

原題: AMD Falls on Weak Revenue Projections, In-Line Earnings (1)、AMD Sees Second Quarter Revenue $1.75 Bln to $1.95 Bln(抜粋)