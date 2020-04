ヘッジファンドマネジャーのカイル・バス氏は株式相場について、これほど著しく回復するとは予想していなかったと話した。

バス氏は28日、米CNBCのインタビューで、「回復の規模に驚いている」と述べた。

サービス経済について「すぐに以前のように戻るとは考えていない。非常に長い時間がかかるだろう」と指摘。年末時点の見通しは「理想では失業率が7-10%に低下していることだろう」とした。

原題:Kyle Bass Says He’s Surprised at Size of the Stock Market Bounce(抜粋)