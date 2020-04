スウェーデン中銀、マイナス金利回帰の可能性排除せず－新型コロナで

スウェーデン中央銀行は、政策金利を再びマイナス圏に引き下げる必要があるかもしれないとの認識を示した。新型コロナウイルス危機で異例の支援措置が求められているとの見解で当局者らは一致した。

スウェーデン中銀は28日、大方の予想通り、政策金利をゼロに据え置くと発表。声明では 「しかしながら、回復期に需要を喚起しインフレ動向を支えるために効果的と判断すれば、後日の利下げの可能性を排除するものではない」と説明した。

“Although future economic developments are extremely uncertain, everything nevertheless indicates that monetary policy stimulus will be needed in the form of low interest rates and a large amount of liquidity for the foreseeable future. The combination of measures deemed appropriate is constantly evaluated and will be adjusted to economic developments,” the Riksbank said.