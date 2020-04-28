金現物が1700ドル割れ、３営業日続落－セーフヘイブン需要後退

金現物が1700ドル割れ、３営業日続落－セーフヘイブン需要後退Ranjeetha Pakiam
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28日の取引では１％を超える値下がりとなっている
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中国の金消費量は１－３月期に前年同期比48％減少－黄金協会
金現物相場は28日の取引で３営業日続落。１オンス＝1700ドルを割り込んで推移している。経済活動再開に向けた動きから27日の米Ｓ＆Ｐ500種株価指数が終値で３月10日以来の高値となり、セーフヘイブン（安全な避難先）資産の需要が低下した。
金スポット価格は１％を超える下げ。14日には1747.36ドルと、2012年以来の高値を付けていた。
中国の金消費量は１－３月（第１四半期）に前年同期比48％減り148.63トンとなった。金産出量は11％減の82.63トン。中国黄金協会が資料で28日発表した。新型コロナウイルス感染拡大の封じ込め措置が販売に影響し、金価格上昇で需要が抑えられた。
原題：Gold Sinks Back Into $1,600s as Restarts Erode Demand for Havens、China 1Q Gold Consumption Nearly Halves on Virus, Prices: Assn（抜粋）