金現物が1700ドル割れ、３営業日続落－セーフヘイブン需要後退

金現物相場は28日の取引で3営業日続落。1オンス=1700ドルを割り込んで推移している。経済活動再開に向けた動きから27日の米S&P500種株価指数が終値で3月10日以来の 高値となり、セーフヘイブン(安全な避難先)資産の需要が低下した。

金スポット価格は1%を超える下げ。14日には1747.36ドルと、2012年以来の高値を付けていた。

中国の金消費量は1-3月(第1四半期)に前年同期比48%減り148.63トンとなった。金産出量は11%減の82.63トン。中国黄金協会が 資料で28日発表した。新型コロナウイルス感染拡大の封じ込め措置が販売に影響し、金価格上昇で需要が抑えられた。

原題: Gold Sinks Back Into $1,600s as Restarts Erode Demand for Havens、China 1Q Gold Consumption Nearly Halves on Virus, Prices: Assn(抜粋)