【新型コロナ】世界の感染者300万人突破－ワクチン年内提供可能か

世界の新型コロナウイルス感染者は27日、300万人を突破、死者は20万8000人を超えた。米ジョンズ・ホプキンス大学とブルームバーグ・ニュースの集計データで明らかになった。ただイタリアでは新規感染者数がこの7週間で最少となった。同国は全土のロックダウン(都市封鎖)緩和と経済活動再開の準備に着手した。

同集計データによると、新型コロナの感染拡大の中心地である米国で27日、感染者数が前日から2.3%増加し、97万9077人となった。増加率はこの1週間の平均の3.5%を下回り、少なくとも4月1日以来の低水準。

新型コロナワクチンを早ければ年内にも提供できる可能性があると、世界的な官民連携でワクチン開発に取り組む感染症流行対策イノベーション連合(CEPI)が明らかにした。CEPIは現在、9つのワクチン開発プロジェクトを支援している。

新型コロナ感染症(COVID19)を発症して入院、療養していたジョンソン英首相は公務に復帰した。感染による英国の死者数は3月以来最少となったものの、同首相はいまロックダウンを解除すれば再度の感染急増を招きかねないと警告した。

バイデン前米副大統領は新型コロナ検査の拡充を求めるとともに、トランプ大統領の取り組み不足を批判した。トランプ大統領は27日午後、経済活動再開に向けた十分な検査実施を確信していると語った。

トランプ大統領の経済顧問、ケビン・ハセット前大統領経済諮問委員会(CEA)委員長は27日、CNBCとのインタビューで、生活に不可欠な業種がこの4週間で業務を再開してきたが大きなクラスター(集団感染)の発生にはつながっていないことを示すデータをホワイトハウスは保持しているとし、それ以外の業種が再開しても問題ない可能性が高いと述べた。

世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長は、東欧に加え、中南米とアフリカ、一部アジア諸国での感染者増加をWHOは懸念していると発言。新型コロナのパンデミック(世界的大流行)の終息は程遠いとの認識を示した。同事務局長はまた、南半球の全住民は、この時期に季節性インフルエンザの予防注射を受けるべきだと述べた。

