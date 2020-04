Photographer: David Ryder/Getty Images Photographer: David Ryder/Getty Images

米航空機メーカー、ボーイングは従業員の15-35%削減を目指していると労組幹部に伝えた。プロフェッショナル・エンジニアリング従業員組合の広報担当からの情報を引用し、米紙シアトル・タイムズが報じた。

同紙によれば、定年や自主退職、レイオフを通じて、ワシントン州で最大2万4000人の雇用が失われることを意味するという。

原題:Boeing Looking to Cut Workforce 15% to 35%: Seattle Times(抜粋)

