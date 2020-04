3月の米耐久財受注は2014年以来の大幅減となった。新型コロナウイルス問題と原油価格急落で製造業全般に影響が及び、特にボーイング機の発注キャンセルが膨らんだ。

キーポイント 耐久財受注は前月比14.4%減 商用機の需要減が響く ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は12%減 前月は1.1%増(速報値1.2%増)に下方修正



航空機を除く非国防資本財(コア資本財)受注は0.1%増。市場予想は6.7%減だった。

3月は自動車や金属など大半の耐久財で受注が減ったが、群を抜いて落ち込んだのが商用機で、前月比300%ほど減少。ボーイング機の 発注キャンセルや会計処理上の調整を反映している公算が大きい。

国内総生産(GDP)の算出に使用されるコア資本財の出荷は0.2%減少。2月は0.9%減だった。

