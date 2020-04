ムーディーズ、イタリアのジャンク級への格下げは見送ると示唆

米格付け会社ムーディーズは、イタリアの「低迷は一時的なものであり、資金調達コストが低く抑えられていることから」、同国の信用格付けにおおむね影響はないだろうとの認識を示した。同社が来月にイタリアの格付けをジャンク級(投機的水準)に引き下げることは見送る可能性を示唆した。

ムーディーズによるイタリアの格付けは現在「Baa3」と、投資適格級で最も低い。5月8日に格付け見直しの発表が予定されている。

ムーディーズは「政府や中央銀行が対策を講じてもイタリアの景気回復が2021年までずれ込んだり、回復が予想をはるかに下回ったりする場合には、信用格付けへの圧力が高まる可能性がある」とした。

同社はイタリアの政府債務残高が国内総生産(GDP)比150%にとどまると予想するが、回復まで時間がかかる場合や不測の衝撃が発生する場合は、債務比率は著しく上昇する方向へ追いやられる恐れがあると指摘した。

