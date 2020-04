米政策金利23年までゼロ近辺に据え置きと予想－エコノミスト調査

ブルームバーグがエコノミストを対象に行った最新調査では、米金融当局が少なくとも3年間は政策金利をゼロ近辺に据え置く可能性があり、連邦準備制度のバランスシートは10兆ドル(約1076兆円)を上回る規模まで膨らむとの予想が示された。

20-23日に実施した調査の回答者31人のうち半数余りは、金融当局がリセッション(景気後退)からの回復を目指して少なくとも2023年までフェデラルファンド(FF)金利の誘導目標レンジを現行の0-0.25%から引き上げることはないと予想。別の22%は22年より前の利上げはないとの見通しを示した。

連邦準備制度のバランスシートが最大でどの程度まで拡大するかとの質問に対しては、10兆ドルが推計の中央値で、予想平均は10兆9000億ドルだった。

信用市場の動揺を落ち着かせようと、金融当局が3月11日以降に1兆6400億ドルに上る米国債や住宅ローン担保証券(MBS)を買い入れたことで、連邦準備制度のバランスシートは今月22日時点で既に6兆5700億ドルに達している。

一方、今月28、29両日の連邦公開市場委員会(FOMC)については、大きな政策変更はおおむね見込まれていない。オックスフォード・エコノミクスの米国担当チーフ金融エコノミスト、キャスリーン・ボストジャンシク氏は「必要に応じてさらなる措置を講じる能力と準備があると強調するだろうが、新たな措置を来週打ち出すことはない見通しだ」と回答した。

原題:

Fed’s Near-Zero Rates to Last into 2023, Economists Predict(抜粋)