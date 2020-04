中国共産党機関紙・人民日報系の環球時報は24日、新型コロナウイルスの緊急ワクチンが今年9月までに開発される可能性があるとツイッターで 報じた。中国疾病予防コントロールセンターの高福主任を引用した。

新たなワクチンは臨床試験を経て来年の早い時期までに健常者に投与される可能性があるという。

原題:Covid-19 Vaccine May Be Developed by September: Global Times(抜粋)