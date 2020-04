トランプ米大統領は23日、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長が手術後に重篤な状態に陥ったとの報道は「正しくない」と聞いていると語った。

トランプ大統領はホワイトハウスでの会見で、「その報道は正しくないと思う。古い資料を使ったものだと聞いている」と発言。「金正恩氏との関係は良好だ。彼が健康であることを望む」と述べる一方、北朝鮮側と接触したかどうかについてはコメントを控えた。

