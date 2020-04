イーライリリー株が過去最高値、新型コロナへの迅速な対応を評価

23日の米株式市場で製薬会社 イーライリリーの株価が過去最高値を更新した。通期利益の見通しを引き上げたほか、1-3月(第1四半期)の売上高がアナリスト予想を上回った。

同社は通期の調整後1株利益見通しを6.70ー6.90ドルとした。従来は6.70ー6.80ドルを見込んでいた。1-3月期売上高は58億6000万ドル(約6300億円)で、市場予想の54億9000万ドルを超えた。

リリーは新型コロナウイルス感染症について、治療薬候補の迅速な開発を目指していると説明した。同社は既に、新型コロナから回復した人の血液中にある抗体をベースにした治療薬開発で株式未公開のバイオテクノロジー企業アブセレラ・バイオロジクスと提携している。

ダニエル・スコフロンスキー最高科学責任者(CSO)はこの日、同社は臨床試験に進むための承認を得るため5月末までに米当局と連絡を取る方針だと明らかにした。同社は既存の関節リウマチ薬を新型コロナ入院患者に使用する評価を巡って米国立衛生研究所(NIH)とも協力している。

同社の株価は2.1%高の159.93ドルで引けた。一時は3.7%上昇した。

原題: Lilly Shares Reach Record After Drugmaker Moves Fast on Virus、Lilly 1Q Revenue Boosted by About $250m Due to Covid-19 (1)(抜粋)