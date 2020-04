仏銀 ソシエテ・ジェネラルは、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)によって市場が混乱している中、株取引で数億ユーロの損失を出した。

事情に詳しい関係者によると、株式デリバティブによる損失額は1億5000万-2億ユーロ(約173億-231億円)。情報が非公開だとして匿名を条件に述べた同関係者は、損失が発生したのは今年1ー3月(第1四半期)のほか、4月に原油価格が急落する前で、損失分は債券や通貨の業績で緩和される可能性が高いと述べた。

ソシエテのグローバルマーケッツ部門では株式や債券、通貨、商品の分野で3月の取引量が通常の3ー4倍に増加していたと、同関係者は話した。

ソシエテのパリ在勤広報担当者はコメントを避けた。同行は5月6日に1ー3月期決算を発表する予定。

