韓国大統領府は23日、「北朝鮮内で特別な動きは見られない」と発表した。国家安全保障会議(NSC)会合後に声明を出した。

鄭義溶(チョン・ウィヨン)国家安保室長が議長を務めたこの日の会合でNSCは、新型コロナウイルスの問題を巡る国際社会との協力についても協議した。

韓国統一省の当局者は先に記者団に、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は近く、「通常の公的活動」を行う可能性があると述べていた。

原題:

South Korea Reiterates No Special Movement Seen in North Korea(抜粋)