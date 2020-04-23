ユーロ圏総合ＰＭＩ、４月は過去最低を更新－企業存続に危機的状況

新型コロナウイルス感染拡大防止のためユーロ圏諸国がさまざまな制限措置を続ける中、域内経済は４月も大きな打撃を受けた。企業は生き残りに必死だ。

ＩＨＳマークイットが発表した４月のユーロ圏総合購買担当者指数（ＰＭＩ）速報値は13.5と、前月の29.7から大幅に低下した。エコノミスト予想を大幅に下回り、約20年前の統計開始以降で最低となった。

域内２大経済大国であるフランスとドイツのＰＭＩも大幅な低下となった。フランスは11.2と、前月の28.9から低下し、エコノミスト予想レンジの下限を大幅に下回った。ドイツは17.1（前月35）と集計開始以来の最低に沈んだ。

マークイットのチーフビジネスエコノミスト、クリス・ウィリアムソン氏は「制限措置が徐々に緩和されまひ状態が和らぐことに、希望をつないでいる」と述べた。

その上で「しかしながら、感染の第２波を防止するため、前進はひどく遅いものとなるだろう。需要がこれほど長く低迷する状況においては、雇用喪失が今の記録的なペースからいっそう悪化する恐れがあり、新型コロナ封じ込めの経済的コストについて新たな懸念が浮上するだろう」と語った。

原題： Europe’s Virus Lockdown Hits Economy, Leaves Businesses Reeling（抜粋）

French Economy Fares Worse Than Even Most Pessimistic Estimate（抜粋）

Virus Lockdown Pushes German Economy Into Record Slump（抜粋）