ＥＵ首脳､233兆円復興プラン協議へ－中期予算と新たな資金手段活用か

欧州連合(EU)は、新型コロナウイルス感染拡大の犠牲者が10万人を超え、過去最悪のリセッション(景気後退)がユーロ圏に迫る状況で、23日午後にテレビ会議形式による首脳会議を開催し、危機収束後の経済再建プランについて協議する。

EUの行政執行機関である欧州委員会が2兆ユーロ(約233兆円)規模の 復興計画案を準備していることが、ブルームバーグ・ニュースが確認した欧州委の内部文書で明らかになった。

具体的な提案を首脳らは受け取っていないが、欧州委の案は財源について、2021-27年の次期7カ年中期予算案に3000億ユーロの復興資金を計上し、新たな資金調達の仕組みを通じて3200億ユーロを資本市場から借り入れると想定している。

だが、EU27カ国首脳の優先順位は相互に対立し、過度に譲歩したと受け止められれば、一部の国では有権者の反発を買う危険もある。財政規律を重視するオランダのルッテ首相らと高債務国イタリアのコンテ首相らの間で、共通の解決策を見いだすことは至難の業といえる。

ユーロ圏の財務相らは差し迫った資金需要に対応するため、救済基金である欧州安定化メカニズム(ESM)からの与信枠提供を柱とする総額5400億ユーロの対策で今月合意した。

事情に詳しい複数の当局者によれば、より長期の経済復興プログラムも外周について合意が広がっているが、詳細を巡る対立が支配的となる可能性が高い。期限は設定されない見通しという。

