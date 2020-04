北朝鮮当局は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済的困難の克服に向け、2003年以来17年ぶりとなる公債発行の準備を完了したと北朝鮮情報に詳しいデイリーNKが伝えた。北朝鮮の匿名の関係者からの情報を引用した。

デイリーNKによると、北朝鮮当局は原材料や必需品購入のために政府資金を必要とする機関に対し、20日以降は現金でなく公債で支払うよう指示した。

公債の60%はこれらの機関に割り当てられ、少なくとも40%は裕福な企業家クラスの個人に販売される見通し。デイリーNKによれば、製造業者や富裕層は、公債発行で北朝鮮の経済システムを「一時的に取り繕う」政府の動きに不満を抱いているという。

原題:N.Korea to Issue Public Bonds for First Time in 17 Yrs: Daily NK(抜粋)